Uomo colto da malore: spettacolare salvataggio dei Vigili del Fuoco in Riviera San Benedetto

Nella tarda mattinata di giovedì 24 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Riviera San Benedetto a Padova. L'intervento per soccorrere una persona colta da malore all’interno di un appartamento. Per entrare nell’alloggio al quinto piano un pompiere vincolato ha eseguito una calata con la scala ganci, aprendo così la porta ai sanitari, che hanno prestato le cure all'uomo.