Uomo picchia e minaccia con un coltello la moglie, figlia lancia l'allarme: denunciato per maltrattamenti

E' stato allontanato d’urgenza dalla famiglia con cui abitava in via Palestro. L'uomo, un trentaquattrenne, dopo aver assunto alcolici ha cominciato a minacciare la moglie brandendo un coltello.

Figli

La figlia più grande fortunatamente è riuscita immediatamente a dare l'allarme, chiamando con il suo telefono il 113. Una pattuglia della sezione Volanti è subito intervenuta dopo aver raggiunto il condominio dove risiede la famiglia. La figlia ha raccontato al telefono, impaurita, terrorizzata, ciò che stava avvenendo dentro casa. La mamma col fratellino di due anni in braccia, il padre che minaccia la moglie e i figli più grandi: un ragazzino tredicenne e la figlia diciottenne che appunto chiede aiuto. I ragazzi sono intervenuti per impedire al padre di continuare a picchiare la madre.

Violenza

All’arrivo delle volanti, la donna con in braccio il piccolo di due anni, è stata rintracciata nelle scale del condominio. Insieme agli altri due figli, tutti ancora terrorizzati per quanto accaduto, si sono riparati sulle scale in attesa di aiuto. La donna, in lacrime, ha riferito di essere da tempo vittima di condotte aggressive e intimidatorie da parte del marito. La donna ha anche sottolineato che l'uomo troppo spesso è ubriaco.

Allontanamento

Mentre il personale medico del 118 ha prestato soccorso sul posto ai tre, il trentaquattrenne è stato immediatamente bloccato dagli agenti e condotto in Questura dove è stato denunciato per maltrattamenti e minacce e colpito dalla misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, d’intesa con il Pubblico Ministero, il dottor Peraro.