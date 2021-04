«Un uomo ha strattonato una ragazzina e l'ha portata nel bosco»: notte di ricerche (Video)

Dalle ore 23 di giovedì sera, all’interno di un’area boschiva nel comune di Loreggia vicina alla linea ferroviaria, sono state svolte delle ricerche da parte di un imponente dispositivo di militari dai vari comandi della compagnia di Cittadella, ma anche dai reparti della provincia di Padova, con la presenza di due unità cinofile per le ricerche persona fatte arrivare dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia. I militari hanno verificato la segnalazione giunta da parte di un cittadino che aveva riferito, all’operatore della centrale di Cittadella, di aver notato un adulto che si stava addentrando nell'area boschiva in compagnia di una ragazzina, avendo l’impressione che quest’ultima venisse strattonata.

Le ricerche

L’uomo e la ragazzina sarebbero state visti anche da altre due persone che, comunque, non hanno riferito di alcun atto violento, pur avendo avuto l’impressione di udire un grido provenire da lontano. Sul luogo si è immediatamente recata una pattuglia del Norm di Cittadella che non ha trovato traccia di quanto indicato. Per verificare con certezza la segnalazione è stata organizzata una battuta alla quale ha partecipato anche personale dei vigili del fuoco. Sul posto anche il sindaco Fabio Bui che ha messo a disposizione le risorse del comune per svolgere l’attività proseguita fino a venerdì mattina, quando, alle 10, non essendo emersi elementi validi per la prosecuzione, le ricerche sono state interrotte.