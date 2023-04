Azienda agricola in fiamme: danni ingenti, ma nessun ferito

Uno spaventoso incendio è scoppiato oggi, 13 aprile in un'azienda agricola di Urbana nella bassa padovana. Le fiamme hanno interessato anche la stalla che si trova adiacente alla struttura. Non si segnalano feriti, ma i danni sono ingenti. La colonna di fumo che si è alzata in cielo è stata vista a diverse centinaia di metri di distanza, creando apprensione tra la collettività.

Cosa è successo

A partire da mezzogiorno, quando è scattato l'allarme ai numeri d'emergenza, è in corso un intervento dei vigili del fuoco in via Borghetto ad Urbana. Da un primo riscontro non sembrano coinvolti animali. Impegnati per spegnere le fiamme, probabilmente innescate dall’impianto fotovoltaico, le squadre di Este e di Legnago (Verona) coordinate dal capo distaccamento di Este. Sul luogo dell'incendio sono arrivati anche più mezzi del personale del Suem 118, ma al momento nessuno dei presenti ha necessitato delle cure ospedaliere. Serviranno ancora parecchie ore per mettere in sicurezza l'area. Soltanto a lavori ultimati sarà possibile fare una prima stima dei danni.