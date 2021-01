Continui furti agli anziani con la tecnica dell'abbraccio: arrestata una 32enne

Nel pomeriggio di giovedì, a Vigodarzere, i carabinieri del Norm della Compagnia di Castelfranco Veneto (Treviso), dell'ex comandante di Piove Enrico Zampolli, hanno arrestato in flagranza di reato di furto aggravato una 32enne, R.M., pregiudicata di Campodarsego. L’arresto è stato effettuato nel contesto di un’articolata indagine che ha avuto inizio dopo che, soprattutto nel periodo autunnale, si sono verificati vari furti nelle provincie di Treviso e Padova ai danni di anziani che venivano avvicinati in strada da donne senza scrupoli che, vantando falsi rapporti di conoscenza con le vittime, le abbracciavano calorosamente per poi rubar loro denaro, orologi e monili di vario genere.

Bella presenza

L’attenzione investigativa è stata così indirizzata su una donna dai capelli mori e di bella presenza, sui 30 anni di età, che a bordo di un’utilitaria bianca era solita approcciare uomini a piedi e, con modi suadenti e millantando amicizie di vecchia data, ne conquistava la fiducia tanto da abbracciarli sensualmente. Questo altro non era che un vile espediente per permetterle di derubare gli inconsapevoli pensionati. Così, i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, hanno dapprima identificato la donna e poi hanno iniziato a seguirla in tutti i suoi spostamenti, verificandone le mosse e gli atteggiamenti, pronti ad intervenire nel caso in cui avesse messo a segno il suo disegno criminoso. L'impegno degli uomini dell’Arma è infine stato premiato in via Busiago a Vigodarzere, attorno alle 12 di giovedì, quando i militari che stavano pedinando a vista l’indagata l'hanno prima notata alla guida della sua Ford Fiesta bianca avvicinarsi ad un anziano 71enne che procedeva a piedi sul marciapiede, per poi rivolgersi allo stesso abbassando il finestrino. Ad un certo punto, i carabinieri hanno distintamente visto l’uomo dapprima salire a bordo della macchina della giovane per poi finire più volte abbracciato fino a quando non è sceso dal mezzo dopo qualche minuto.

L'arresto

Alcuni militari hanno subito bloccato la conducente della Ford Fiesta, mentre altri si sono avvicinati con calma all’anziano che, visibilmente turbato, ha spiegato di essere stato effettivamente avvicinato dall’avvenente ragazza mora che, dicendosi una sua vecchia amica, lo aveva tempestato di effusioni e abbracci per poi chiedergli all’improvviso di scendere dalla macchina. Solo in quel momento il pensionato ha verificato il contenuto del portafoglio che custodiva nella tasca dei pantaloni da cui si è accorto mancavano 200 euro in contanti. Nel frattempo un’accurata ispezione degli effetti personali dell’indagata ha consentito di rinvenire quattro banconote da 50 euro l’una, appena rubati all’ignara vittima tanto che sono state immediatamente restituite all'uomo. Condotta presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Castelfranco Veneto, la 32enne è stata infine arrestata per furto aggravato e dopo le formalità di rito rimessa in libertà in attesa delle valutazioni dell’Autorità Giudiziaria in ordine al grave fatto contestatole.