Usa la sala da tea come toilette: turista tedesco orina da Graziati

Forse pensava di essere all'Oktoberfest, il turista tedesco che ha orinato in una della sale da tea della pasticceria Graziati. Come gli sia venuto in mente è una bella domanda alla quale però, fino ad ora, non c'è risposta. L'ha presa comunque con spirito, e cosa doveva fare dopotutto, Fabrizio Graziati. Le immagini di sicurezza interne mostrano evidentemente cosa è accaduto. Come ha detto il titolare, «una cosa mai accaduta prima». Ecco com'è andata: «Erano in quattro, due uomini e due donne. Uno di questi ha domandato dove fosse il bagno, gli è stato indicato ed è poi finita che ha fatto pipì nella sala da tea. Non si finisce mai di stupirsi». Il fatto assolutamente increscioso è avvenuto alle 12 e 54 di martedì 24.