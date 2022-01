Vaccini anti-Covid, i dati aggiornati con le somministrazioni a Padova e nel Veneto

Supera il 40% (40,6%) la fascia di popolazione residente in Veneto che ha ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid. Si tratta di 1.971.257 persone. Nella giornata di sabato 8 gennaio in Veneto sono state 51.616 le somministrazioni totali, delle quali spicca il dato di 7.069 per quanto riguarda le prime dosi, e 40.345 aggiuntive o booster. Quindi terza dose. Dall'inizio della campagna sono 9.460.160 le dosi di vaccino somministrate nella regione. Per quanto riguarda la Ulss 6, quindi la provincia di Padova, nella sola giornata di sabato sono state inoculate 12.226 dosi di vaccino.