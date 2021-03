Vaccini, Uls 6: «Inutile presentarsi fuori dai centri di somministrazione se non si è in lista»

Giunge nella mattinata di mercoledì una precisazione da parte dell'Uls 6 Euganea dopo nelle ultime due giornate alcuni cittadini si sono presentati nelle sedi vaccinali nella speranza di ricevere una dose avanzata di vaccino per il Covid-19.

Le liste

«Esiste una lista, cosiddetta di "galleggiamento", che annovera persone appartenenti a categorie rientranti nel piano vaccinale- spiega l'Uls 6- In pratica si tratta di una 20ina tra operatori sanitari e forze dell'ordine che, nel caso, sono disponibili a raggiungere la sede vaccinale in tempo utile all'inoculazione. Le liste sono redatte dal dipartimento di prevenzione, dai punti vaccinali, dai distretti socio-sanitari e la popolazione non può iscriversi. E' inutile che la gente non appartenente alle liste si presenti fuori dai centri vaccini. A sera comunque solitamente non avanza nulla».