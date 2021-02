Disponibili 8.500 dosi di vaccino destinate al personale della scuola: al via le somministrazioni

Sabato mattina, 20 febbraio, inizierà la vaccinazione in Fiera a Padova per il personale della scuola, docente e non docente. La campagna vaccinale partirà con gli asili nido e le scuole dell’infanzia con i primi elenchi di persone che le strutture hanno già comunicato al Dipartimento di Prevenzione della Ulss 6 Euganea.

La campagna

Nei prossimi giorni sarà messo a disposizione sul sito internet www.aulss6.veneto.it un link per la prenotazione del restante personale. Potranno prenotarsi solo persone comprese in elenchi predisposti dalle scuole in una piattaforma informatica ministeriale delle categorie eleggibili per la vaccinazione. Saranno organizzate sedute vaccinali in ognuna delle 6 sedi vaccinali già utilizzate in questi giorni per gli anziani (Fiera di Padova, Cittadella, Este, Monselice, Loreggia, Piove di Sacco) il cui calendario verrà comunicato direttamente alle scuole.

Il vaccino da somministrare sarà l’AstraZeneca di cui sono arrivate 8.500 dosi. Le persone da vaccinare complessivamente sono circa 20mila tra personale che lavora in strutture pubbliche e quello che lavora strutture private. Al momento è difficile immaginare a quanto ammonti l'adesione ma l'impressione è che sia molto alta.