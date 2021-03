È cominciata la campagna vaccinale per la polizia: finora sono 275 gli agenti vaccinati

Sono cominciate le vaccinazioni per il personale della polizia di stato e l’adesione al vaccino dei poliziotti è altissima.

La campagna vaccinale

Al 1 marzo sono stati vaccinati 275 agenti con il siero di AstraZeneca e in mattinata è arrivato il turno anche del questore Isabella Fusiello che si è detta soddisfatta dell’adesione al piano vaccinale del personale di polizia di Padova che ha dimostrato senso di responsabilità per sé stesso, la propria famiglia e la comunità nella quale opera. I medici della polizia di stato, assieme al dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 6 Euganea, stanno vaccinando i poliziotti del II Reparto mobile alla caserma Ilardi, mentre gli altri vengono vaccinati in questura.