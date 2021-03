Vaccino AstraZeneca, Ulss 6 Euganea: «Ritirate 850 dosi del lotto segnalato da Aifa»

«Atteso che dosi di AstraZeneca vengono inoculate a personale della scuola, dell’Università e lavoratori dei servizi pubblici essenziali fino alla coorte 1956, la campagna vaccinale rivolta a questo target di popolazione non subirà rallentamenti in quanto saranno utilizzate 14mila dosi AstraZeneca di altri lotti di cui l’Ulss 6 Euganea è fornita»

"In relazione alla decisione dell'Aifa di vietare l'utilizzo sul territorio nazionale delle dosi del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca, dopo la segnalazione di alcuni "eventi avversi gravi", la Regione del Veneto ha già provveduto a bloccare l’utilizzo del lotto come da indicazione precauzionale di AIFA. «»

Per quanto riguarda l’Ulss 6 Euganea, sono state ritirate 850 dosi del suddetto lotto. Atteso che dosi di AstraZeneca vengono inoculate a personale della scuola, dell’Università e lavoratori dei servizi pubblici essenziali fino alla coorte 1956 (Difesa, Giustizia, Ministero degli Interni, etc.), la campagna vaccinale rivolta a questo target di popolazione non subirà rallentamenti in quanto saranno utilizzate 14mila dosi AstraZeneca di altri lotti di cui l’Ulss 6 Euganea è fornita. Per quanto riguarda la quantità di dosi inoculate del lotto ABV2856 sono in corso verifiche con le autorità competenti.

E’ opportuno precisare che a livello regionale è attivo un monitoraggio costante delle reazioni avverse che, finora, non ha fatto registrare episodi di rilievo, ma solo eventi lievi che si possono comunemente verificare dopo l’erogazione di un vaccino.

Il comunicato di Aifa precisa che: “non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e gli eventi segnalati”. La sorveglianza e il ritiro precauzionale sono da interpretare come una procedura a garanzia della sorveglianza e della sicurezza per le persone a cui il vaccino viene proposto".