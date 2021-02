Vaccini: entro il fine settimana il via alle somministrazioni al personale scolastico

«Contiamo di partire entro fine settimana con le prime vaccinazioni per il personale scolastico». L’annuncio è fatto lunedì da Domenico Scibetta, numero uno dell’Usl 6 Euganea, che apre un nuovo «fronte» sulla campagna di immunizzazione grazie all’arrivo a Padova di 8.500 vaccini AstraZeneca, riservati agli Under 55. L’attuale direttore generale in pectore dell’azienda sanitaria locale ha spiegato: «La metà di queste dosi andranno stipate, per il richiamo. A livello organizzativo la nostra macchina è come una Ferrari, quindi saremmo davvero pronti a partire anche subito».

Come muoversi

Tutto dipende da quello che sceglierà di fare Palazzo Ferrofini: «So che anche la Regione si sta muovendo con una ricognizione a livello generale ma abbiamo personalmente chiesto al provveditorato agli studi gli elenchi degli aventi diritto alla vaccinazione in modo da agganciare più personale possibile». Un invito spedito e subito recepito dal provveditore provinciale Roberto Natale che ha provveduto a inviare i dati richiesti: l’ultimo aggiornamento parla di 99 dirigenti scolastici, circa 3.700 persone appartenenti a diverso titolo al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e circa 13 mila docenti. Per la precisione 12.645, così suddivisi: 699 dell’infanzia, 4.570 delle scuole elementari, 3.152 delle scuole medie e 4.224 degli istituti superiori. A loro andranno aggiunti anche quelli delle scuole paritarie, all’incirca 1.600.