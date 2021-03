Il punto tamponi dell'Euganeo si trasferisce nel Padiglione 6 della Fiera di Padova: tutte le novità

Vicini, ma divisi: a partire dal primo aprile il punto tamponi dello stadio Euganeo si trasferirà nel padiglione 6 della Fiera di Padova, lo stesso in cui si sta procedendo con le vaccinazioni anti-Covid.

Tamponi e vaccini

Una scelta dettata principalmente dai lavori in corso nell'impianto di viale Nereo Rocco, così da consentirne il regolare avanzamento senza creare reciproci disagi. Tamponi e vaccini nel padiglione 6 non si ostacoleranno: oltre alla netta divisione tra le due zone, infatti, sono previsti anche ingressi e uscite nonché parcheggi totalmente separati, così da non creare contatti tra le due "popolazioni". E non è tutto: il centro di vaccinazione della Fiera (ulteriormente potenziato, con il passaggio da 16 a 18 mini-ambulatori per la somministrazione) a partire da domenica 14 marzo resterà aperto sette giorni su sette.