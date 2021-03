Vaccini: aperte le iscrizioni per i nati negli anni 1942, 1943, 1944. Tutte le informazioni

«Sono aperte le prenotazioni del vaccino anti-Covid per i residenti nel territorio dell'Ulss 6 Euganea nati nel 1942, 1943 e 1944. Previste somministrazioni anche in orario serale»

Con un comunicato e un post su Facebook, l'Ulss 6 Euganea ha comunicato l'apertura delle prenotazioni on line obbligatorie per i nati nel 1943, 1943 e 1944, comunicando che la fiera di Padova resterà aperta fino alle 23 nella giornata di venerdì.

Come prenotare

«Sono aperte le prenotazioni del vaccino anti-Covid per i residenti nel territorio dell'Ulss 6 Euganea nati nel 1942, 1943 e 1944. Previste somministrazioni anche in orario serale al centro di vaccinazione della Fiera di Padova. Per poter ricevere la vaccinazione è obbligatoria la prenotazione che deve avvenire esclusivamente online nella pagina dedicata sul sito internet dell'Ulss 6 Euganea al link: https://bit.ly/3lSVYsF»