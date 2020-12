Vaccino: è l'infermiera Alice la prima vaccinata dell'ospedale di Schiavonia

E' Alice Soldà, cinquantotto anni e infermiera del Pronto soccorso dell'ospedale di Schiavonia, la prima vaccinata. «Un momento storico, non nego ci sia una certa emozione», dichiara il direttore generale dell’Ulss 6, Domenico Scibetta. «Alice è la prima operatrice sanitaria vaccinata, quella di oggi è tappa fondamentale. E' un punto di partenza nella battaglia per liberarci da questa virus».

Vaccine-Day

Scibetta è collegamento dal Covid Hospital di Schiavonia per l'avvio del "Vaccine-Day", con la somministrazione delle prime dosi di vaccino anti-Covid agli operatori sanitari. il direttore generale dell’Ulss 6 ha voluto ritornare con la memoria al 21 febbraio, quando c'è stato il primo caso di paziente colpito dal Covid. La campagna di vaccinazione debutta oggi e contemporaneamente in tutta l'Unione Europea. Le postazioni vaccinali attivate in Ulss 6 Euganea sono due: una al Covid Hospital di Schiavonia, e una all’Ospedale di Cittadella.

Vaccinati

Immediatamente dopo Alice altri operatori sanitari sono stati vaccinati: Dorotea Magaldi, medico della rianimazione di piove di Sacco, Sandro Boscain, medico rianimazione dell'ospedale di Piove di Sacco, Lucia Leone primario dell'area non critica e Fabio Baratto, primario della rianimazione, entrambi dell'ospedale di Schiavonia.