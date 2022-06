Vaiolo delle scimmie, salgono a tre i casi: smentita la dimissione del primo paziente

Salgono a tre le positività al vaiolo delle scimmie riscontrate dall'Azienda Ospedaliera di Padova. E a differenza di quanto comunicato ieri anche il primo paziente è ancora ricoverato nel reparto di Malattie infettive in via Giustiniani.

Vaiolo delle scimmie

A darne notizia è il direttore generale Giuseppe Dal Ben, che nel corso di una conferenza stampa ha specificato: «I tre pazienti si trovano tuttora ricoverati in quanto febbricitanti, ma sono ricoveri più che altro precauzionali perché in realtà stanno bene tanto che potrebbero essere dimessi a breve. Un reparto isolato per loro? Assolutamente no, stiamo parlando di una malattia infettiva e nel reparto a esse dedicato ricoveriamo di tutto e di più, quindi niente panico. Questa è una situazione normale per una malattia infettiva, ne ricoveriamo più per tubercolosi giusto per capirci». Aggiunge la dottoressa Annamaria Cattelan, direttrice del reparto di Malattie Infettive: «Verosimilmente c'è una correlazione tra i nostri tre casi: per il contagio ci vogliono contatti molto stretti e intimi».