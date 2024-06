Processo Boscaro, attesa per la sentenza della Corte d'Appello

Alle 9 e 15 la corte si è ritirata in camera di consiglio dopo che l'avvocato Alberto Berardi ha depositato il dispositivo di annullamento della custodia cautelare, come già annunciato giusto pochi giorni fa. Nessuna sorpresa quindi, tutto come previsto per quanto riguarda questa che è l'udienza che dovrebbe terminare con la lettura della sentenza. In primo grado Valentina Boscaro è stata condannata dal tribunale di Padova a 24 anni.

A dirigere i lavori il presidente dela corte d'appello di Venezia, il giudice Carlo Citterio, coadiuvato dal collega David Calabria. Ci sono poi il procuratore generale Antonio De Lorenzi, i legali di parte civile , le avvocate Francesca Betto e Anna Desiderio e quelli dell'imputata Valentina Boscaro. La difesa è rappresentata dai legali Alberto Berardi e Renzo Fogliata. Come in ogni udienza presenti anche i famigliari della vittima, Mattia Caruso, rimasto ucciso la notte del 25 settembre del 2022 da una pugnalata al cuore inferta proprio dalla trentunenne padovana. I due erano in macchina, sulla Via dei Colli Euganei, ad Abano Terme.

