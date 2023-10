Valentina Boscaro in lacrime nel viaggio che la conduce al carcere di Montorio: «Chiedo scusa al mondo intero»

Deve essersi resa davvero conto a cosa stava andando incontro solo quando si è trovata con le manette ai polsi nel mezzo blindato che la stava conducendo al carcere di Montorio, in provincia di Verona. Da quanto è trapelato, sembra che Valentina Boscaro si sia lasciata andare ad un pianto di disperazione e abbia chiesto scusa al mondo intero per ciò che aveva commesso.

Dopo la lettura della sentenza, a parte le poche parole rivolte all'avvocato Alberto Berardi, che insieme a Ferdinando Boron la difende, al quale chiede se sarebbe andata subito in carcere, non ha fatto trasparire alcuna emozione. Neppure quando la madre della vittima si è rivolta a lei. Anche in questo frangente, come durante tutto il processo, è emerso il suo carattere freddo, distaccato. Una forma di difesa aveva spiegato lo psicologo chiamato in aula come teste della difesa. Qualcosa di diverso per la parti civili, le avvocate Betto e Desiderio, per l'avvocata Giulia Ranzato a difesa del calunniato e per il pubblico ministero, la dottoressa Sanzari, che invece hanno parlato di personalità calcolatrice e manipolatrice.

Quella appena trascorsa è stata la prima notte che Valentina Boscaro ha passato nel carcere veronese. La casa circondariale ospita 500 detenuti, per una capienza che dovrebbe essere attorno ai 300. C'è anche una sezione femminile ed è lì che si trova ora. Negli ultimi mesi la casa circondariale verosnese ha fatto molto parlare per episodi davvero drammatici, come il suicidio di una detenuta oltre alle manifestazioni di protesta messe in atto dai detenuti per quelli che sono problemi facilmente individuabili visto il sovraffollamento della struttura. Il 26 luglio scorso i carcerati della Quarta Sezione, quelli con pena definitiva, avevano protestato contro le restrizioni attuate dalla direzione sui colloqui e le chiamate ai famigliari barricandosi all’interno delle celle. Una settimana prima era stato trovato senza vita un 44enne nella sua cella.

Anche per questo l'avvocato Alberto Berardi nei prossimi giorni depositerà la richiesta di revisione del provvedimento al tribunale del riesame, quello che viene forse impropriamente anche chiamato tribunale della libertà, il collegio giudiziario cui spetta la cognizione, in sede di riesame, delle ordinanze che dispongono una misura cautelare coercitiva. Obiettivo è quello di far uscire dal carcere Valentina Boscaro e farle scontare la pena ai domiciliari. Boscaro ha da subito indossato il braccialetto elettronico che ne monitora gli spostamenti, dal momento in cui ha ammesso l'omicidio di Mattia Caruso, per questo il legale si domanda come mai questa misura anche perché, da parer suo, non è possibile che reiteri il reato e men che meno che possa fuggire.