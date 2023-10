Giustizia "riparativa" per Valentina Boscaro, la Corte rigetta l'istanza. La parte civile: «Non c'è pentimento»

Regolata in Italia per la prima volta nel 2022 con la cosiddetta riforma Cartabia, dal cognome dell'ex Guardasigilli Marta Cartabia, la giustizia riparativa consiste nel tentativo di risanamento del legame tra vittime, colpevoli e comunità, dopo che quel legame è venuto a mancare con il compimento del reato. Una novità giuridica che si affaccia al processo ai danni di Valentina Boscaro, omicida di Mattia Caruso. La richiesta, arrivata dalla difesa della donna, è stata rigettata dopo che la Corte si è ritirata a decidere. Va detto che parte civile e pubblico ministero non erano d'accordo con questa soluzione, come neppure la difesa di Giovanni Malara, l'avvocato Giulia Ranzato dell'uomo che la Boscaro aveva indicato come il potenziale omicida poche ore dopo aver appreso che il giovane, da lei pugnalato al cuore, era stato indicato come il responsabile. Si è chiusa con questa decisione della Corte la terza udienza, rimandando tutto al 18 ottobre dove dovrebbe chiudersi il processo per poi arrivare successivamente alla sentenza di primo grado.

La giudice avevo chiesto alle parti di un parere sull'accesso per l'imputata alla riabilitazione in società tramite la cosiddetta giustizia riparativa. La pm Sanzari si dice contraria. L'avvocata della parte civile, Anna Desiderio, sottolinea: «Il comportamento processuale che l'imputata ha tenuto va ricordato: ha accusato la famiglia della vittima di essere un clan senza dare una spiegazione del perché sarebbe pericolosa e in più ha manifestato pentimento solo dopo essere stata stimolata sul punto dal suo avvocato». La collega Francesca Betto mette in evidenzia che questo strumento, quello della giustizia riparativa, è la prima volta che viene utilizzata e quindi ciò che in aula sarà deciso farà giurisprudenza. «Non c'è pentimento da parte dell'imputata». L'avvocata di Giovanni Malara, Giulia Ranzato è dello stesso avviso delle colleghe e torna sul fatto che il suo cliente «si è presentato spontaneamente agli inquirenti come testimone ed è finito per essere accusato proprio a causa della testimonianza portata dall'imputata». Si dicono tutte contrarie, in questo processo dove i diritt della vittima, Mattia Caruso, sono tutelati da figure femminili. Il pool che invece difende Valentina Boscaro è formato da uomini. E il collega dell'avvocato Berardi, Boron, riprova a proporre la formula della giustizia riparativa ma non si arriva naturalmente a quel risultato.

«Una relazione violenta e distruttiva», usa queste parole il fratello di Valentina Boscaro, Mattia. La seconda parte dell'udienza di mercoledì 4 ottobre infatti è stata dedicata all'ascolto dei testi chiamati dalla difesa dell'imputata. Hanno parlato lui e prima il padre che in tarda mattinata è stato chiamato a rispondere alle domande di avvocati, pubblico ministero e del giudice Sara Catani.

Quello che emerge senza ombra di dubbio è che la famiglia di lei non apprezzasse questa relazione, aspetto che in qualche modo ricalca anche quanto emerso dalle parole nella scorsa udienza della mamma e della sorella di Mattia. Che le famiglie non fossero felici di questa relazione non è certo una novità. Ma i famigliari non sono i soli testi ad essere stati chiamati. Una è Paola Medici, un'amica di Valentina Boscaro. «Nel 2022 durante l'estate ci siamo molto riavvicinate perché io lavoravo in un'altra città e lei era molto spesso in giro per lavoro. Ma è dal 2019 che siamo tornate a essere molto vicine. Della relazione con Mattia me ne parlava come se fosse in cerca di conferma sul da farsi, ma lei lo aveva già lasciato. Mi ha raccontato di una serie di episodi tra cui l'episodio in cui lui le ha strappato il passaporto per impedirle di partire. Non è una cosa normale, ma invece una forma persecutoria di controllo. Ma lei era quella che perdonava, io sono più rigida in questo senso». L'avvocato Berardi chiede se il comportamento che Mattia aveva con le cose le avesse anche con le persone: «No», risponde Paola Medici, che poi aggiunge. «Lei non ha mai puntato il dito di nessuno, era sempre pronta a perdonare», sottolinea l'amica dell'imputata. Le due vengono descritte dal teste della difesa come molto intime, ma poi quando intervengono la pm Valeria Sanzari e le avvocate della parte civile fanno emergere una serie di contraddizioni.