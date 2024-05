Valentina Boscaro: «Non volevo uccidere, solo difendermi». Il procuratore: «Troppe incongruenze»

Nella enorme e dispersiva aula bunker di Mestre, l'udienza di appello a carico di Valentina Boscaro, già condannata in primo grado a 24 anni per l'omicidio di Mattia Caruso. La difesa di Boscaro, rappresentata dai legali Alberto Berardi e Renzo Fogliata, ha come obiettivo quello di far ridurre il più possibile la pena della loro assistita, vedremo durante l'udienza in che modo e su che aspetti vorranno fare leva per cercare di ottenere uno sconto. Le avvocate Anna Desiderio e Francesca Betto invece, che rappresentano le parti civili, quindi la famiglia della vittima, Mattia Caruso, avranno invece il compito di ribadire quanto già dimostrato in sede processuale. Il procuratore generale è Antonio De Lorenzi. Chi l'ha preceduto nel processo di primo grado, l'allora pm Valeria Sanzari, aveva chiesto per l'imputata l'ergastolo. A presiedere la corte è il giudice Carlo Citterio, coadiuvato dal collega David Calabria.

Ad assistere all'udienza i famigliari e qualche amico di entrambi i giovani. I lunghissimi minuti che separano dall'inizio dell'udienza sono caratterizzati da un silenzio potentissimo. Lunghi momenti in cui non si sente un fiato, eppure sono già tutti seduti coloro che sono venuti ad assistere. La calma prima della tempesta, perché è chiaro a tutti che i legali saranno impegnati in uno scontro in cui nulla sarà risparmiato. Ci sono il papà e la sorella di Valentina, con una zia. Poco distanti, qualche metro più avanti siedono la mamma, la sorella e la zia di Mattia. Poco più in là il padre. Come in tutte le udienze del processo di primo grado in fondo, è seduto anche Rosario, il fratello di Mattia. Immancabile al suo fianco, oltre alla moglie, quello che è evidentemente un caro amico visto che lo ha sempre accompagnato a ogni udienza, lo si è visto in prima fila al funerale e in tutte le occasioni in cui si è ricordato Mattia.

Sono da un paio di minuti passate le 11.00 quando l'udienza ha inizio, un'ora dopo rispetto all'orario fissato. Valentina Boscaro entra in aula solo in quel momento. Indossa una giacca a scacchi e i jeans. Si dirige dritta verso i suoi legali e solo una volta seduta si volta a cercare lo sguardo dei famigliari. Ad aprire l'udienza è un intervento dell'avvocato Alberto Berardi, difensore della donna che dichiara che si è arrivati a un accordo per il reato di calunnia ai danni di Giovanni Malara. Boscaro aveva indicato lui come potenziale assassino di Mattia Caruso. Espletata questa formalità si entra nel merito della vicenda. La difesa di Boscaro chiede siano acquisiti nuovi elementi, come la documentazione relativa a un'interruzione di gravidanza. Inoltre viene chiesto di integrare la consulenza della perizia psichiatrica che mira a completare la relazione che, secondo la difesa di Valentina Boscaro, è stata in primo grado sottovalutata. Di parere naturalmente opposto le memorie consegnate dalle parti civili.

Il giudice dal canto suo chiede sia superato il concetto di assoluta necessità, «non sono prove nuove sconvolgenti», sottolinea. Quando è il momento delle parti civili l'avvocato Francesca Betto fa una richiesta alla corte. «Vorrei produrre, non è una nuova prova ma a supporto alla memoria, una chiavetta che contiene un video e qualche estratto di messaggi via chat che accompagneranno la mia esposizione. Non è nulla di nuovo che non sia già negli atti», spiega la legale che rende noto il contenuto del filmato. «Il video è del 25 settembre 2022, in cui si vede Valentina Boscaro che fa un balletto mostrando il vestito che indosserà la sera in cui Mattia sarà ucciso. Dal video si comprende che hanno appena mangiato in un clima disteso e allegro». Il giudice dispone l'acquisizione del supplemento di consulenza proposta dalla difesa di Boscaro e allo stesso tempo viene consentito all'avvocato Betto di allegare la chiavetta alla sua memoria scritta.

L'avvocato Berardi chiede la possibilità di sentire Valentina Boscaro che ha letto in aula una spontanea dichiarazione. «Ho prodotto un male inimmaginabile, distrutto tre famiglie. Mi rendo conto che non si può tornare indietro e che le cose hanno preso un'altra direzione. Non capisco come sia accaduto, ma avevo paura della violenza di Mattia. Ero in auto e Mattia era minaccioso e continuava a minacciarmi di morte. Avevo paura, volevo solo proteggermi e fuggire dall'auto. Il nostro rapporto è sempre stato difficile. Bastava un nulla perché impazzisse. L'unico modo che avevo per non soccombere era rispondere al suo stesso modo. Non nascondo che spesso ho provato a reagire e so che posso aver sbagliato, ma era l'unica possibilità di difendermi per non essere sopraffatta da lui. Era un modo, trattarlo male, per provare a mettere distanza da lui. Speravo mi avrebbe lasciato andare. Era impossibile pareggiare la violenza di Mattia. I miei graffi sono nulla rispetto alla sua violenza. Ignorava quello che gli dicevo. Quando ho usato i suoi toni è stato per uscire da quella situazione. Non c'è mai stata parità. So che è devastante quello che ho fatto, un male del quale sono dispiaciuta. Tutto volevo tranne che volerlo uccidere. Chiedo scusa anche a Giovanni Manara per tutte le bugie che ho detto. L'ho fatto per proteggere mia figlia, col terrore che potesse pagare per il male che ho fatto io. Mi sono illusa di potermi proteggere mentendo. Volevo solo che non fosse coinvolta in tutto questo, con la paura di poter perdere anche lei. Sono pronta a pagare il prezzo che riterrete giusto, ma non appena la vita me ne darà la possibilità farò di tutto per cercare di riparare il male che ho fatto».

Il pm replica ricordando delle frasi pronunciate da Mattia nei 3 km dall'uscita del locale dove avevano passato la sera e il luogo dove poi è morto il giovane. «La portata intimidatoria delle frasi che avrebbe pronunciato Caruso è davvero modestissima. Mentre Mattia e Valentina stavano andando alla discoteca e guidava lei, lui manda un messaggio vocale a un amico oggetto di consulenza tecnica. Le frasi a cui gli appellanti attribuiscono una carica intimidatoria ne sono invece prive, cosa confermata anche in fase dibattimentale. Perfino lei aveva dichiarato di non averci dato peso, che non le aveva recepite come intimidatorie. Le abitudini e le modalità di interlocuzione tra i due vanno capite. Anche la modalità di correre e guidare senza patente era consolidata. Si può quindi comprendere che le frasi che si vogliono far passare per intimidatorie fanno parte del loro modo di dialogare. Era un rapporto caratterizzato da violenza fisica e verabale reciproca. Nonostante il rapporto che alternava atteggiamenti amorevoli a ostili. Per due anni hanno sicuramente gestito la loro vita tenendo conto di uno dell'altro». Il procuratore non crede alla versione data da Valentina Boscaro nella sua dichiarazione spontanea. «In discoteca Mattia si altera perché altri ragazzi guardano Valentina. Vanno via per quel motivo, lui si arrabbia perché ingelosito. Ma anche lui aveva fatto ingelosire lei, quella stessa sera. L'interlocuzione tra i due aveva dei tratti, diciamo così, singolari». Prosegue il procuratore: «A proposito di violenza verbale, un mese prima del fatto lei gli scrive le peggio cose in un messaggio. Dopo la coppia passa due giorni chiusa in albergo. L'11 settembre 2022 lei gli scrive che lo ama, una settimana dopo gli scrive ancora un messaggio che da un lato lo elogia e dall'altro lo denigra. Alterna gratificazione a umiliazione», spiega ancora il procuratore. «Questo contesto mi sembra del tutto in contraddizione con quanto dichiarato spontaneamente da Boscaro. Ribadisco che la frase a cui ci si appella era stata definita proprio da lei come qualcosa a cui non aveva fatto caso». Insiste sul punto il procuratore: «Non dice nulla di tutto questo quando deve spiegare a chi glielo chiede, perché lo abbia pugnalato. Non c'è proporzione, anche fosse, tra difesa e offesa. Non si pugnala al cuore una persona per una frase sbagliata».

De Lorenzi entra anche in altri ambiti nella sua esposizione: «Anche sull'eccesso colposo di legittima difesa va detto che la sproporzione tra offesa a difesa manca la necessità dell'atto. Quindi è inapplicabile questo concetto. Stessa cosa per quanto riguarda la legittima difesa ostativa, ossia la sensazione di trovarsi in pericolo. Ma pericolo non c'era». Si entra anche nel merito del colpo inferto a Mattia: «Non ripeto quanto è stato già riportato a pagina 52 della sentenza del processo di primo grado ma se guardiamo alla dinamica del colpo che ha ucciso Mattia non può essere stato praticato se non dall'alto verso il basso. Il coltello attraversa i muscoli pettorali e intercostali prima di raggiungere il cuore. Percezione evidente che questo tipo di ferita non poteva essere provocata da un braccio che si stende. Qui, sulla volontarietà di questo gesto, c'è un inquietante messaggio che lei manda il 17 luglio del 2022. Lui non risponde alle sue chiamate e lei gli dice che gli avrebbe piantato un coltello nel cuore seguito da insulti». Non fa sconti il procuratore: «Fu un gesto volontario». Passa poi alla perizia psichiatrica del dottor Barlani. «La sua relazione non si confronta con gli elementi che hanno concretamente determinato il fatto criminoso». Boscaro ha sempre minimizzato riguardo al loro rapporto. «Una relazione affettiva non deve essere per forza sana e corretta, e lo dimostra proprio la loro storia. Con fasi alterne, ma c'era un legame affettivo. "Non mi fidanzerò più con uomini così", scrive alla sorella. E' lei stessa a riconoscere una relazione tra loro», afferma il procuratore. «L'atteggiamento di Valentina dopo il fatto è stato sconcertante e ha mantenuto per due giorni almeno una linea comportamentale che non fa pensare a un pentimento. Solo quando il castello da lei costruito crolla, ammette il fatto. Ma non c'è nessuna giustificazione di quelle che abbiamo sentito poi in aula, quando ammette di averlo pugnalato». Infine un'ultima puntualizzazione: «Anche per quanto riguarda la calunnia al signor Malara c'era la concreta possibilità che venisse indagato, chiedo la conferma di quanto deciso in primo gado»