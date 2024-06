Valentina Boscaro può sperare nei domiciliari: ricorso vinto in Cassazione

Per Valentina Boscaro si apre uno spiraglio per gli arresti domiciliari: Alberto Berardi e Renzo Fogliata, avvocati difensori della 31enne accusata di aver ucciso il 25 settembre 2022 il fidanzato Mattia Caruso con una coltellata al cuore e condannata a 24 anni di reclusione, hanno vinto il ricorso presentato in Corte di Cassazione per "contestare" la decisione di mandare, subito dopo la sentenza, la giovane in carcere a Montorio (Verona) invece di mantenere la sua detenzione in regime di arresti domiciliari.

Ricorso

Ora la palla passa al Tribunale del Riesame di Venezia, che dovrà decidere sull’eventuale scarcerazione con conseguente ritorno agli arresti domiciliari per Valentina Boscaro, la quale attende ciò che accadrà tra esattamente quattro giorni: lunedì 24, infatti, ci sarà la sentenza di merito davanti alla Corte d’Assise d’Appello, sempre a Venezia.