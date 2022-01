Vandali in azione nella notte di San Silvestro alla Paltana

Inaugurato il 18 dicembre, è una piccola struttura a fianco della Scuola Media Ruzante, quartiere Paltana, in via Adria 8, lo spazio porta il nome di quella che era la funzione di questo piccolo edificio, la casa del custode.

Attività

E’ stata data in utilizzo all'associazione dall’istituto comprensivo grazie anche all’intervento dell’assessora Piva e della consulta di quartiere. «Liberata, pulita, ristrutturata e sistemata, abbiamo organizzato subito una biblioteca con i tanti libri che ci sono stati donati. Stiamo per aprire l’attività, probabilmente opera di qualcuno che non sapeva come meglio passare il capodanno. Hanno rotto una persiana, buttato cose alla rinfusa, imbrattato l’ingresso. Per fortuna non sono riusciti ad entrare».

Vandali

E’ Beatrice Catinella, presidente dell’associazione, a raccontare quanto accaduto la notte di Capodanno: «Letture, incontri, teatro, ci sono tante idee per quest’anno di attività e ci spiace che cominci così». Ora tocca fare la conta dei danni: «Presenteremo di certo denuncia», evidenzia Catinella.