Vandali alla colonia felina di Roncajette: danni ingenti

Vandali senza scrupoli nella notte tra sabato e domenica 2 ottobre hanno devastato la colonia felina di via Marchioro a Roncajette di Ponte San Nicolò. Ad accorgersi che qualcosa non andava per il verso giusto sono state ieri mattina le volontarie che come ogni giorno si sono recate alla colonia per dare da mangiare ai mici ed effettuare le tradizionali pulizie.

Danni ingenti

Chi ha deciso che bisognava dare una lezione agli amici felini e alle persone che ogni giorno spendono parte del proprio tempo libero per garantirne la sicurezza e la salute, non sono stati al momento identificati. Oltre all'area della colonia felina, il manipolo di delinquenti ha pesnato bene di danneggiare anche la vicina scuola materna.

I volontari

Con tanto amore e pazienza e anche risorse economiche le casette dei gatti verranno sostituite e nessuno degli animali rimarrà senza cibo. Tuttavia coloro che da oltre quindici anni si dedicano al volontariato a quattro zampe chiedono alle forze dell'ordine che venga fatta giustizia e chi si è macchiato di questo deplorevole reato venga identificato.

Il sindaco

Martino Schiavon ha riferito: «L'amministrazione comunale condanna senza mezze misure questo ignobile gesto. Porto tutta la mia vicinanza alle tante persone che portano avanti questo progetto di salvaguardia dei gatti e mi auguro che la giustizia faccia il suo corso e chi ha deciso di trascorrere il suo sabato sera a danneggiare una realtà così bella e utile alla collettività si renda conto della gravità di ciò che ha commesso».

Indagini

Al momento non trapela nulla sul fronte investigativo, ma da tempo a Ponte San Nicolò è presente una banda di adolescenti che già in passato ha creato non pochi problemi alla collettività con atti vandalici e reati contro il patrimonio. Questa ipotesi non viene appunto trascurata dagli inquirenti, ma per ovvi motivi non si esclude neppure l'azione isolata di qualche folle che mal digerisce la presenza dei gatti in via Marchioro.