Auto danneggiate, cassonetti rovesciati: notte di folle vandalismo per un gruppo di 15enni

Una serata di allegra follia si è conclusa con una denuncia per un 15enne: con un gruppetto di amici si è divertito a rovesciare cassonetti e danneggiare auto in sosta. Almeno fino all’arrivo della polizia che ha messo fine alla bravata.

La vicenda

Nella serata di martedì 8 febbraio alcuni residenti dell’Arcella tra via Benedetti e via Saetta hanno sentito urla e rumori. Affacciandosi alla finestra hanno notato un gruppetto di quattro giovani, due maschi e due femmine, che rovesciavano i cassonetti della spazzatura in mezzo alla strada e prendevano a calci le auto. Più chiamate sono arrivate alla centrale della polizia intorno alle 22 e una pattuglia è andata a controllare. E in effetti, avvicinandosi al luogo indicato dai residenti, i poliziotti hanno vito un cassonetto rovesciato in via Saetta, i rifiuti sparsi in mezzo alla strada. Proprio lì accanto c’era un 15enne padovano. Appena ha visto l’auto di servizio ha cercato di fuggire ma i poliziotti sono stati più veloci e lo hanno bloccato. A quel punto si è avvicinato un residente che ha riferito agli agenti di aver seguito il gruppetto a distanza, riconoscendo nel ragazzino uno dei vandali. Tra via Benedetti e via Saetta sono stati rovesciati tutti i cassonetti e l’immondizia era sparsa ovunque. La scarsa illuminazione rendeva tutto ciò pericoloso per eventuali auto in transito. Non solo. Diverse macchine erano danneggiate: una aveva lo specchietto anteriore scardinato, su un’altra il 15enne si era gettato “a volo d’angelo” atterrando sul cofano. Il ragazzino è stato denunciato per atti vandalici e riconsegnato alla famiglia che nel frattempo è stata convocata in questura.