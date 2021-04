Raid vandalico nella notte al cimitero: distrutte tombe e ornamenti

Sgomento all'Arcella per il raid vandalico compiuto nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 all'Arcella: sul posto la Scientifica per i rilievi

Si sono accaniti su tombe e cappelle di famiglia, distruggendole: sgomento all'Arcella per il raid vandalico compiuto nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 all'Arcella.

I fatti

Stando alle prime ricostruzioni i vandali sarebbero entrati dal parco Milcovich (non prima di aver messo fuori uso le telecamere di videosorveglianza) e avrebbero distrutto numerose tombe e ornamenti. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi del caso, oltre alla polizia locale: il cimitero rimarrà chiuso per tutta la giornata di sabato.

(Notizia in aggiornamento)