Varo della nuova Arcaluna al Muba

Il MUBA, il Museo Civico della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, informa che sabato 14 agosto 2021, alle ore 10:30, l'artista Vittorio Riondato effettuerà il varo della Nuova Arcaluna a Battaglia Terme, presso lo scivolo comunale di Via Squero, 1.Riondato non è alla prima esperienza costruttiva di barche ecologiche. La prima Arcaluna ha navigato tra Padova e l'Europa per circa 15 anni, ed ora è ormeggiata proprio nelle placide acque del Canale Battaglia, donata al Museo della Navigazione Fluviale.

Anche la Nuova Arcaluna, costruita totalmente con materiali di recupero, è pronta a salpare dai Colli Euganei, in direzione Venezia, lungo i percorsi d'acqua di Francesco Petrarca. Sarà possibile partecipare al varo della Nuova Arcaluna, nel rispetto delle misure in essere per la prevenzione dai rischi di contagio Covid-19.