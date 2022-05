Nel weekend il varo della passerella a Voltabrusegana, chiuso un tratto di tangenziale

Lavori in corso nel quartiere 5 sud-ovest per realizzare la nuova passerella ciclopedonale sul fiume Bacchiglione che collega i quartieri Voltabrusegana e Brusegana. Un’opera, seguita dal settore Lavori pubblici del Comune di Padova, che ha comportato un investimento di 550mila euro. Prossimo step del cantiere, il varo della passerella e quindi la chiusura temporanea della tangenziale in quel tratto durante il weekend.

«I lavori procedono bene – spiega il vicesindaco Andrea Micalizzi - il cantiere, già partito, entra adesso nella fase più delicata che è quella del varo della passerella. Tecnicamente, andremo a posare una mensola di supporto, agganciandola al ponte della tangenziale, dove si poserà poi la nuova opera. Si tratta di uno step importante per procedere poi con il completamento dei lavori e la realizzazione della passerella entro l’estate. Per il varo – prosegue il vicesindaco - dobbiamo bloccare il traffico solo sul tratto della tangenziale interessato dai lavori che va da Padova ovest verso Padova sud, mentre non ci saranno problemi, e la strada sarà libera, per chi si sposta da Padova sud in direzione ovest o nord della città. Dunque chi deve spostarsi da ovest verso sud – precisa il vicesindaco - le uscite in tangenziale saranno quelle di via dei Colli, via Chiesanuova, via Montà. Comunque saranno ben segnalate tutte le uscite utili. Abbiamo disposto alla ditta di lavorare solo il fine settimana – sottolinea il vicesindaco - proprio per impattare il meno possibile sul traffico e per gestire al meglio i lavori contenendo il più possibile i disagi ai cittadini. Per cui durante la settimana si può circolare liberamente. Saranno sufficienti due fine settimana. Si parte già venerdì prossimo, 6 maggio, con i lavori in notturna che proseguiranno sabato e domenica fino a sera. A queste due settimane di lavori – precisa il vicesindaco - seguirà il completamento dell’opera e la nuova passerella ciclopedonale sarà già in funzione per l’inizio del nuovo anno scolastico. Un’altra promessa mantenuta – conclude il vicesindaco – con la realizzazione di un’opera, attesa, che valorizza i nostri quartieri, che mette in collegamento i percorsi pedonali e ciclabili sulle due rive del fiume e che aumenta le possibilità di spostamento da un quartiere all’altro».