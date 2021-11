Vax day antinfluenzale al centro Gino Strada per anziani e pazienti a rischio

I medici di medicina generale, in collaborazione con il Comune di Montegrotto Terme, il gruppo di Protezione Civile e l’Auser organizzano per sabato 13 novembre al centro Gino Strada di via Diocleziana il "vax day" per la somministrazione del vaccino antinfluenzale gli ultra sessantenni e per le categorie a rischio. Il vaccino sarà somministrato gratuitamente.

Medici

In mattinata dalle 9 alle 12 ci saranno Giuseppe Nastrini, Antonia Prendin e Nadia Beato e potranno presentarsi i pazienti che fanno riferimento a questi medici di medicina generale; nel pomeriggio dalle 14 alle 17, protrano invece farsi vaccinare i pazienti dei medici Claudia Elardo, Patrizia Mazzonetto e Elvio Cognolato.

Volontari

I volontari della Protezione Civile di Montegrotto Terme coordineranno l’accesso al salone dell’Auser per garantire un flusso regolare e il rispetto delle norme anti-Covid.