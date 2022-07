Droga "fai da te", nei guai un ventottenne con una piantagione di canapa indiana in casa

Operazione anti droga messa a segno dai carabinieri della Compagnia di Padova ieri sera, 26 luglio 2022. Aveva deciso di mettersi in proprio, ma un giovane italiano è finito nei guai. A Veggiano i militari dell'Arma hanno denunciato un uomo di 28 anni. Nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto otto piante di cannabis di varie dimensioni. Inoltre in una stanza dell'abitazione hanno trovato sei grammi di marijuana suddivisa in involucri di cellophane, pronta per essere spacciata. Il ventottenne è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Le piante e la marijuana sono state sequestrate. Sono in corso accertamenti per cercare di ricostruire la filiera dello spaccio che il cittadino di Veggiano era riuscito a crearsi.