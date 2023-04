Colpivano pensionati al market: incastrate e denunciate

Prima il furto, poi l'utilizzo improprio del bancomat della vittima. Due donne bulgare identificate e denunciate. Ad incastrarle sono state le immagini della videosorveglianza e della postazione bancomat utilizzata per il prelievo fraudolento. Alla fine di settembre una vittima aveva segnalato in caserma il furto del proprio portafogli all’interno del supermercato “Iperlando” di Veggiano constatando poi che con il bancomat custodito al suo interno era stato effettuato un prelievo di 600 euro presso lo sportello Atm della Banca di Credito Cooperativo di Cervarese Santa Croce.

Le indagini

Nel corso dell’attività d’indagine portata avanti in questi mesi i militari dell’Arma di Mestrino hanno acquisito elementi probatori nei confronti di due bulgare già gravate da specifici precedenti di polizia. Stiamo parlando di una quarantasettenne e della complice di 30 anni. Ieri, 9 aprile, sono state denunciate, in stato di libertà, per furto aggravato in concorso fra loro e ricettazione. La più giovane, poi, è stata pure denunciata perché ritenuta responsabile anche del furto del portafogli, avvenuto il 4 aprile al supermercato “In’s” di Mestrino ai danni di una settantaquattrenne del posto e il successivo uso della carta postepay per prelievi pari a 290 euro.