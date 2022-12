Mezzo etto di hashish nel cruscotto: nei guai automobilista ventenne

In auto con la droga, la notte "brava" finisce in caserma. Rimangono senza "fumo" tutti quegli assuntori che attendevano l'arrivo del pusher per una fumata natalizia.

I dettagli

Domenica sera, 25 dicembre, i carabinieri della stazione di Mestrino impegnati in un posto di controllo a Veggiano, hanno fermato per un controllo stradale una Volkswagen Lupo condotta da un cittadino marocchino di 20 anni. Dopo averlo identificato i militari dell'Arma hanno notato un certo nervosismo da parte dell'automobilista e hanno deciso di approfondire l'accertamento perquisendo l'abitacolo. Ebbene, dal cruscotto sono spuntati 50 grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata mentre il nordafricano è stato accompagnato in caserma. Terminati tutti gli accertamenti del caso il ventenne è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Indagini in corso per capire a chi fosse indirizzato lo scomodo involucro.