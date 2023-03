Finti sordomuti sorpresi a chiedere offerte fuori di un supermercato

Finti sordomuti incastrati ieri mattina, 17 marzo dai carabinieri. Stavano tentando di raggirare i clienti di un supermercato nel parcheggio esterno della struttura. I militari dell'Arma durante un servizio di pattugliamento del territorio a Veggiano hanno notato tre persone che si muovevano con fare sospetto all'ingresso del market e hanno deciso di identificarli. Si tratta di tre romeni di 20, 39 e 30 anni, in Italia senza fissa dimora.

Cosa è successo

Il terzetto stava raccogliendo fondi per una fantomatica associazione di sordomuti. Fingevano di essere sordomuti, ma in realtà non avevano alcuna malattia. Di fatto ritiravano il denaro dagli avventori del supermercato senza rilasciare alcuna ricevuta. Dopo aver spillato 20 euro ad una giovane donna, i militari sono usciti allo scoperto e li hanno bloccati. Portati in caserma e appreso che non soffrivano di alcuna patologia, sono stati denunciati in concorso per truffa. Il proseguo delle indagini ha permesso di scoprire che gli indagati poco prima erano riusciti a farsi dare con l'inganno 50 euro da un altro cliente.