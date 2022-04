Barista vende vodka a due minorenni, 15enne finisce in ospedale e i genitori sporgono denuncia

Ha venduto una bottiglia di vodka a due adolescenti, senza pensare alle conseguenze, oltre al fatto che fosse illegale. Un 15enne è finito in ospedale.

Il fatto

Venerdì 8 aprile i carabinieri della stazione di Casalserugo hanno denunciato il titolare di un bar di quel centro per lesioni colpose e somministrazione di bevande alcoliche a minori e per vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18. La sua colpa? Aver venduto una bottiglia di vodka a due minorenni, uno dei quali è finito in ospedale. A denunciare l’uomo sono stati i genitori dell’adolescente che è stato male. Il barista ha visto entrare i due ragazzini nel locale e quando gli è stato chiesto una bottiglia di vodka non si è fatto problemi a venderla. I due adolescenti si sono poi seduti all’aperto a bere. E bere, e bere. Fino a che uno dei due si è sentito male. L’amico ha dato l’allarme e sono arrivati i soccorsi che hanno portato il 15enne all’ospedale di Padova.