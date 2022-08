Vendevano false cittadinanze di un Paese immaginario in Antartide: centinaia di No Vax truffati

Sembra l’ inverosimile trama di un film, invece c’è chi c’è cascato davvero quando gli hanno proposta di acquistare la cittadinanza di uno stato immaginario nell’Antartico. In quattrocento per la precisione, che hanno versato circa un migliaio di euro. La vicenda è raccontata sul Corriere del Veneto.

Indagini

Le indagini nascono in Calabria e coinvolgono da subito un medico no vax che curava le infezioni con strane pozioni a base di funghi. Personaggi come lui e come Giuliano Santoron, cinquantenne padovano residente a Borgoricco, hanno non solo ideato ma messo in piedi questa truffa nella quale sono cadute circa settecento persone, tra i quali anche tanti veneti e tanti padovani.

Immaginario

La Digos di Catanzaro con l’operazione «L’isola che non c’è» ha così eseguito dodici ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari. Contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, fabbricazione e possesso di documenti falsi validi per l’espatrio e riciclaggio. Al vertice dell’associazione c’è proprio il padovano, Giuliano Santoron. Per la Digos di Catanzaro, lui si presentava come agente dei servizi segreti del «Libero Stato Teocratico Antartico di San Giorgio».

Truffa

La convenienza nell’acquistare la cittadinanza di questo stato è basata su due semplici principi: si paga il 5% di tasse e non ci si deve vaccinare. L’acquisto della cittadinanza costava dai 700 ai 1000 euro. Santoron e soci, tra cui il vicentino Manuel Casara di Malo, sono riusciti a convincere e raggirare ben 700 persone, raccogliendo circa quattrocentomila euro.