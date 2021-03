Padova: offerte entro il 13 aprile per due unità immobiliari messe in vendita dal comune

Il Comune di Padova mette in vendita mediante asta pubblica due immobili comunali dell’edificio “Miozzo-Mansutti”, presso il complesso “Antonianum”, in prossimità di Prato della Valle, ai quali si aggiunge anche uno spazio scoperto inserito nell’edificio “Monumentale”.

Tutti gli immobili

Un appartamento in via Donatello 18/B – 20 e via Briosco 1, situato al piano terra, per una superficie catastale complessiva pari a mq 157. La vendita comprende un posto auto esterno ed un’area destinata a cortile interno in comproprietà. Il valore a base d’asta è stato fissato dai periti in 422.750 mila euro con obbligo di versamento del deposito cauzionale pari 42.275 mila euro;

Un appartamento in via Briosco 3, al piano terra, per una superficie catastale complessiva pari a mq 167. La vendita comprende due posti auto esterni ed un’area destinata a cortile interno in comproprietà. Il valore a base d’asta è stato fissato dai periti in 476.385 mila euro con obbligo di versamento del deposito cauzionale pari 47.638 mila euro.

Le offerte

Le offerte devono essere presentate entro le ore 12.30 di mercoledì 13 aprile 2021 utilizzando la modulistica scaricabile dalle pagine dedicate del sito del Comune www.padovanet.it dove sono pubblicati anche i relativi bandi e tutte le informazioni utili. L'asta pubblica per la vendita degli immobili si terrà giovedì 15 aprile negli uffici del Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura del Comune di Padova di via Tommaseo. Per effettuare sopralluoghi si può richiedere appuntamento entro e non oltre il prossimo 26 marzo inviando una mail a segreteria.patrimonio@comune.padova.it o una pec a patrimonio@pec.comune.padova.it indicando nell’oggetto l’indirizzo dell’appartamento che si intende visitare.