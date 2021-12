Vende porta a porta prodotti falsi, scoperto dalla polizia e denunciato

Vendeva porta a porta abusivamente. I poliziotti lo hanno sorpreso con un carico di capi d’abbigliamento di diverse marchi.

Il fatto

Mercoledì 29 dicembre i poliziotti hanno fermato un uomo a bordo di un’auto che cercava di nascondersi dietro un furgone parcheggiato in via Vigonovese. Era un 66enne originario del Marocco che si è spaventato alla vista della volante. Mentre controllavano i documenti, gli agenti hanno notato sul sedile posteriore dell’auto un telo: al di sotto c’erano 69 capi di abbigliamento di note marche ma erano sprovvisti del cartellino e l’uomo non ha dato spiegazioni su come li avesse avuti. Ha detto di essere un venditore porta a porta. È stato denunciato per ricettazione e commercio di prodotti falsi. La merce è stata sequestrata.