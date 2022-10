Venerdì alla Mandriola i funerali di Mattia Caruso

Ci sarà di sicuro tantissima gente a salutare Mattia Caruso. Famiglia, parenti e amici. Mattia era benvoluto. La funzione è fissata alle ore 15 presso la chiesa di Mandriola di Albignasego. Il funerale sarà celebrato da don Paolo.

Spese legali

Ci saranno di certo tutti i parenti del padovano, da parte di madre, e quelli siciliani, da parte di padre. Alcuni sono già arrivati e alloggiano in diversi hotel della zona. Hanno proposto, alcuni zii e cugini, alla famiglia Mattia, di poter aiutarli a sostenere le spese legali alle quali dovranno fare fronte nei prossimi mesi e stanno facendo sapere a chi arriverà che invece dei fiori e delle corone possono pensare a questa terza eventualità. Intanto dal fronte giudiziario nessuna novità di rilievo per quanto riguarda la giornata di oggi che segna però un momento importante per la famiglia Caruso che potrà finalmente salutare lo sfortunato Mattia che proprio tra pochi giorni avrebbe compiuto 31 anni.