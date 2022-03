Venticinque nuovi alberi e luci abbassate, anche a Selvazzano "M'illumino di Meno"

Quest’anno la celebre campagna radiofonica M’illumino di Meno è prevista per l’11 marzo 2022. È la diciottesima edizione. «Anche quest’anno aderiamo alla giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili ideata nel 2005 dal programma radiofonico “Caterpillar” di Rai Radio 2 – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – L’appuntamento con “M’illumino di Meno” ci permette di portare all’attenzione di tutti l’amore che ciascuno di noi ha per il proprio territorio. Attraverso piccoli accorgimenti possiamo migliorare l’ambiente in cui viviamo: spegnere le luci quando non servono, abbassare i termosifoni invece che aprire le finestre, utilizzare l’automobile il meno possibile e molto altro».

Iniziative

La Città di Selvazzano Dentro ha deciso di aderire all’iniziativa con due azioni di diverso tipo. Lo spegnimento dell'illuminazione della sede Municipale, di Palazzo Maestri dalle ore 18:00 alle ore 20:00 e del Ponte della Libertà a Selvazzano Capoluogo e quello “Azzurro” a Tencarola e la piantumazione di 25 piante (10 aceri platanoidi in Via Padova, 3 prunus pissardii nelle aiuole del parcheggio di Via Forno; 3 prunus pissardi lungo Via Tiepolo e 9 prunus serrulata in Via Manzoni).

Bambini

Alla giornata aderiranno anche la Scuola dell’infanzia Aquilone di Caselle, dove i bambini arriveranno in bicicletta, accompagnati dai genitori. Al Nido Aquilone verranno piantati dei semi di fiori per attirare le api e dei semi di girasole di cui i bambini si prenderanno cura durante l’anno e infine, al Nido Pulcino di Feriole, si faranno giocare i bambini in giardino dentro una capanna illuminati solo da delle pile o candele chiedendo ai genitori di portare del materiale di riciclo per svolgere l’attività di gioco.