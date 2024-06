Vera Slepoj, la Procura apre un fascicolo: ipotesi di omicidio colposo

Una decisione a sorpresa, in grado di stupire chiunque: è stato aperto un fascicolo in Procura a Padova con l'ipotesi di omicidio colposo riguardo alla morte di Vera Slepoj, scomparsa nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno all'età di 70 anni.

Il fascicolo

A darne notizia è stato il "Corriere del Veneto": niente lasciava prevedere un simile colpo di scena, tanto che i funerali sembravano già fissati per questo fine settimana, e invece le esequie verranno con ogni probabilità posticipate in quanto dovrà essere eseguita l'autopsia sul corpo della celebre psicologa, trovata senza vita dalla domestica. Subito la causa della morte era stata ricondotta a un malore, ma adesso, con l'apertura del fascicolo (all'interno del quale non risultano al momento indagati), verranno condotti i dovuti esami atti a confermare o smentire tale ipotesi. Il quotidiano locale ricorda che Vera Slepoj - la cui famiglia si è affidata all'avvocato Massimo Munari - era in buona salute e che negli scorsi mesi aveva effettuato solo alcune infiltrazioni al ginocchio.

Vera Slepoj

Vera Slepoj ha conseguito la laurea in Psicologia nel 1977 presso l'università di Padova. Discusse una tesi dal titolo “Devianza e i meccanismi di controllo in una società attuale”. La sua cultura e le sue capacità nel corso degli anni l'hanno portata ad avere anche una eccellente visibilità mediatica. Ha coordinato tra l'altro una rubrica sulla rivista Riza Psicosomatica, tra i periodici più apprezzati nel ramo della psicologia nazionale. Numerose anche le sue apparizioni sui quotidiani dove ha svolto il ruolo di editorialista in più testate proponendo sempre approfondimenti psicologici a fronte di eventi di cronaca che hanno caratterizzato gli ultimi anni di storia. Ha avuto anche un impegno in politica prima con Alleanza Nazionale alle Europee del 1999, poi con l'Udc al Senato nel 2006. A dimostrazione della flessibilità con cui Vera Slepoj svolgeva la sua professione con la massima passione, ha avuto un ruolo di consulenza psicologica anche nel mondo dello sport nelle fila del Palermo Calcio nella stagione 1999/2000. Di prestigio i suoi ruoli di presidente della Federazione Italiana Psicologi e dell'International Health Observatory e la docenza all'università di Siena per Sociologia della Salute.