Versa denaro invece di riceverlo per i cerchi in lega che voleva vendere: 25enne truffato

L’hanno ingannato e derubato, facendogli versare un migliaio di euro invece di incassare il denaro. Sono stati rintracciati e denunciati dai carabinieri di Camposampiero.

Il fatto

Tutto è cominciato il 4 luglio scorso, quando una coppia nota alle forze di polizia, 40 anni lui di Piovene Rocchette (Vicenza), 34 anni lei di Thiene (Vicenza), ha finto di essere interessata all’acquisto di quattro cerchi in lega per auto posti in vendita su un sito di annunci da un 25enne di Camposampiero. La coppia ha proseguito nella sua truffa facendosi versare 1.300 euro dal giovane, raggirandolo, e poi è scomparsa nel nulla. Il 25enne ha denunciato il fatto ai carabinieri che hanno fatto partire le indagini e sono riusciti a risalire ai due truffatori che sono stati denunciati.