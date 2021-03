Truffatore si fa versare soldi in varie occasioni arrivando a spillare alla vittima quasi 6 mila euro

Ha convinto la vittima con diverse scuse a fare ripetuti versamenti, arrivando a farsi dare quasi 6 mila euro. Il truffatore è stato denunciato.

La truffa

Più di un versamento. Un 53enne di Cessalto (Treviso) è riuscito a convincere un 58enne di Saccolongo a versare ripetutamente dei soldi sulla propria carta prepagata. I due sono entrati in contatto nell’aprile del 2019, quando la vittima ha scritto al 53enne in merito a una giacca da moto messa in vendita online a 150 euro. Il truffatore si è fatto versare in più occasioni dei soldi fino a raggiungere la cifra di 5.978 euro rendendosi poi irreperibile. La vittima ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che hanno rintracciato il 53enne, ora indagato per truffa.