Vertenza Valvitalia, dopo il nuovo incontro in Regione si apre uno spiraglio

Si è tenuto nel pomeriggio di mercoledì 2 Marzo, convocato dall’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan e gestito dal dirigente dell’Unità di Crisi Aziendali regionale Mattia Losego con il supporto della Direzione Lavoro, un incontro di aggiornamento relativo alle difficoltà che sta attraversando l’azienda Valvitalia con particolare riguardo al sito produttivo di Due Carrare (PD).

All’incontro hanno partecipato la rappresentanza aziendale, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali FIOM CGIL di Padova e FIM CISL di Padova, e un rappresentante dell’amministrazione comunale di Due Carrare. Come concordato nel precedente incontro, il tavolo ha offerto l’occasione per avviare un approfondimento di dettaglio rispetto alla situazione di difficoltà dello stabilimento di Due Carrare, che attualmente occupa circa 100 lavoratori diretti.

Nell’incontro di venerdì scorso, le parti avevano accolto la proposta della Regione di sospendere per due settimane, a partire dal 28 febbraio, ogni eventuale procedura formale che l’azienda intenderebbe avviare per il trasferimento delle produzioni presso il sito di Rivanazzano Terme in provincia di Pavia. Dopo ampia e approfondita discussione oggi le parti hanno valutato l’opportunità e la necessità di riaggiornare l’incontro in sede istituzionale a martedì prossimo, 8 marzo.

Michele Iandiorio, della Fiom, ha così commentato: «Oggi abbiamo provato ad analizzare e ad approfondire la situazione anche riguardo ad ulteriori strumenti che si potrebbero mettere in campo. L'azienda si è dimostrata disponibile a fare ulteriori verifiche riguardanti alcuni suggerimenti della regione che saranno approfonditi durante l'incontro dell'8. Come preannunciato, mentre si teneva questo incontro in Regione i lavoratori e le lavoratrici hanno tutti scioperato per dare un ulteriore segnale di compattezza e di unitarietà nel voler dimostrare la loro contrarietà alla chiusura del sito».