Si sente male in piscina a casa di amici, bambino di 7 anni in condizioni disperate

Lotta tra la vita e la morte della Terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova un bambino di sette anni che il 4 luglio mentre si trovava a casa di amici con la famiglia a Vescovana è finito in piscina rischiando di annegare. Ora i suoi genitori, residenti a Solesino stanno vivendo ore d'angoscia in attesa di ricevere notizie confortanti dal personale medico che fin da subito ha preso in cura il figlio. Il quadro clinico è compromesso, al momento il giovane è in pericolo di vita, la prognosi è riservata.

Cosa è successo

Il dramma si è consumato in una casa di campagna con piscina. Attorno alle 16 in acqua si trovavano tre bambini con i rispettivi genitori intenti a divertirsi per un giorno di festa da trascorrere in compagnia. Il bambino di sette anni ad un tratto si è sentito male andando a finire sul fondo della piscina privo di sensi. Non è dato sapere se sia stato un malore improvviso o una congestione. Sta di fatto che per interminabili minuti nessuno si è accorto di nulla. Ad un tratto si è capito che qualcosa non andava e i genitori hanno visto la sagoma in fondo alla piscina. Si sono tuffati e hanno portato il bambino in superficie. Sul luogo dell'emergenza sono arrivati i sanitari del Suem 118 che hanno stabilizzato il giovane paziente. Poi l'elisoccorso del Suem l'ha trasferito a Padova dove è giunto in prognosi riservata. Sulla vicenda stanno attivamente lavorando i carabinieri della stazione di Vescovana che hanno effettuato il primo sopralluogo.

Dolore e preghiera

A Vescovana e a Solesino dove vive la famiglia del piccolo si prega perchè il giovane possa riprendersi quanto prima. La situazione è tutt'altro che semplice. C'è la consapevolezza che ci vuole un miracolo, ma si confida che il ragazzino possa trovare la forza psicofisica per superare questo grave momento di salute. Si susseguono momenti di preghiera con le parrocchie della zona interessate e messaggi di speranza degli amministratori dei comuni coinvolti in questo dramma di metà estate.