Aggredisce con la mazza da baseball il nuovo fidanzato della sua ex: denunciato

Accecato dalla gelosia ieri sera, 2 agosto 2022, è andato a Vescovana armato di mazza da baseball per regolare i conti con il nuovo compagno della sua ex fidanzata. Non ha digerito la fine della sua relazione e ha scelto la strada più sbagliata per tentare di riconquistare quella che un tempo era la sua fidanzata.

Nei guai è finito un uomo di 52 anni residente a Ramodipalo in provincia di Rovigo. Quest'ultimo, secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Este, ha atteso che il rivale scendesse dalla casa della ex, poi l'ha colpito ripetutamente. Le urla della vittima hanno attirato l'attenzione di alcuni residenti che hanno subito chiamato il 112. I militari dell'Arma non senza fatica hanno bloccato l'esagitato e l'hanno accompagnato in caserma.

Il nuovo fidanzato della sua ex è stato invece soccorso dal personale medico del Suem 118. Accompagnato in ospedale è stato giudicato guaribile in 20 giorni per contusioni all'avambraccio e al polso sinistro con sospetta frattura del gomito. Il cinquantaduenne della provincia di Rovigo è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. La mazza da baseball è stata sequestrata.