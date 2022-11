Sottraevano la merce dall'azienda per la quale lavoravano: nei guai 14 dipendenti

Dipendenti infedeli rubavano la merce del magazzino nel quale prestavano servizio. Si tratta di una catena di distribuzione di profumeria, prodotti per la persona e detergenti con sede a Vescovana. L'indagine dell'Arma è partito a seguito di un paio di denunce formalizzate dai responsabili della catena distributiva e di una società di trasporti.

I fatti

Ieri mattina, 28 novembre, i carabinieri della Compagnia di Este sotto la supervisione del Comando Provinciale e i colleghi di Rovigo hanno effettuato 14 perquisizioni tra le province di Padova e Rovigo a carico di altrettante persone, indagate per il reato di furto aggravato. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Padova, sono state condotte dai militari della stazione Carabinieri di Vescovana e sono partite a seguito di due denunce di furto presentate nel corso dell’anno dai titolari dell’azienda e da quelli di una ditta di trasporti collegata all'azienda, per un ammanco di merce complessivo stimato in alcune centinaia di migliaia di euro. Durante le perquisizioni di ieri mattina, nelle abitazioni degli indagati, tutti dipendenti dell’azienda, sono stati rinvenuti buona parte dei prodotti trafugati: profumi griffati, cosmetici, prodotti di bellezza e cura della persona, prodotti per la pulizia degli ambienti e della casa, batterie di varie marche, integratori alimentari e prodotti per animali domestici, che dopo la catalogazione sono stati restituiti al legittimo proprietario.