Il Vescovo Cipolla lancia il Sinodo diocesano: «La cultura è cambiata, il Vangelo è sempre lo stesso»

Era dal 1965 che la Chiesa di Padova non si apprestava ad aprire solennemente un Sinodo diocesano. Al termine di un anno di preparazione avviato un anno fa, il 16 maggio 2021, esattamente un anno dopo, il 17 maggio 2022, l'annuncio del via. «Trovare un linguaggio adatto ai tempi per raccontare il Vangelo. E' la cultura che è cambiata, il Vangelo è sempre lo stesso», ha dichiarato il Vescovo, Monsignor Claudio Cipolla. La celebrazione del Sinodo diocesano verrà solennemente aperto dal vescovo Claudio nella domenica di Pentecoste, il 5 giugno 2022, alle ore 16.30, in Basilica Cattedrale. La Commissione preparatoria ha individuato i temi attorno verterà il Sinodo: «Pace, ambiente e tutti quei temi di grande attualità che sono da sempre patrimonio cristiano presenti nel Vangelo».

La celebrazione di apertura sarà il momento solenne, ma la prossima settimana, l’intera Diocesi sarà coinvolta in una serie di incontri vicariali in cui verranno presentati i temi del Sinodo e un altro strumento – i gruppi di discernimento sinodale – che al pari degli spazi di dialogo dell’anno di preparazione, rappresentano un’occasione di secondo ascolto, per piccoli gruppi a partire questa volta dai temi del sinodo e si ritroveranno nel periodo ottobre a dicembre 2022. Il lavoro dei gruppi di discernimento sinodale sarà poi contributo per il lavoro dell’Assemblea sinodale, che lavorerà su base territoriale e per commissioni oltre che in sedute plenarie, per arrivare alla stesura del documento finale da consegnare al vescovo. La conclusione del Sinodo diocesano della Chiesa di Padova è prevista entro dicembre 2023.