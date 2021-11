Vespisti in lutto, se n'è andato Giovanni Tonazzo

«Se n’è andato “in punta di piedi” in coerenza con il suo carattere di poche parole ma sempre schiette e sagge, lo storico meccanico delle Vespe d’epoca Giovanni Tonazzo.Giovanni era un’istituzione nel “mondo” della Vespa. Classe 1940, ha cominciato a lavorare come “bocia” di officina nel 1953 all’età di tredici anni». Lo ricordano così quelli del Vespa Club Roncajette, con grande affetto per una figura molto conosciuta in città. Non c'è un possessore di una Vespa che non si sia rivolto a lui.

Vespe

«Ha lavorato come meccanico dipendente in diverse officine cittadine finchè nel 1963 riesce ad aprire la “sua” officina specializzata “Piaggio” nel quartiere “Montà”. Successivamente si trasferisce nella conosciutissima officina delle “Vespe” (aperta fino a qualche mese fa) in via Bronzetti nel quartiere “Savonarola”. In quasi settant’anni di attività, Giovanni aveva sviluppato un “orecchio assoluto” per qualsiasi “nota e/o rumore” di ogni modello di Vespa (rigorosamente d’epoca) del quale sapeva tutti i pregi, difetti e segreti. Infatti, con un colpo di pedivella, due colpi di acceleratore e in dialetto padovano esclamava “go capio”! Giovanni è stato il punto di riferimento per i tantissimi appassionati della Vespa d’epoca e per i suoi “colleghi” meccanici che quando non riuscivano a risolvere qualche grattacapo erano sicuri che dopo un consulto con Giovanni “l’enigma” veniva magicamente risolto», proseguono nel ricordo quelli del Vespa Club. «Con Giovanni se ne va la memoria storica, “l’enciclopedia” del mito della Vespa che tutto il mondo ci invidia».

Aneddoto

«Un curioso aneddoto: qualche anno fa, venne a Padova l’attore Christian De Sica e volle essere accompagnato nell’officina di Giovanni perché voleva conoscere il “famoso” meccanico delle “Vespe” di Padova al quale chiese informazioni e consigli essendo anche lui appassionato di Vespe d’epoca». Le esequie di Giovanni Tonazzo si svolgeranno lunedì 22 novembre alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo a Montà (PD).