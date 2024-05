Spaccava in serie i vetri delle auto per rubare, arrestato 37enne

Nella notte di venerdì 3 maggio, durante l’ordinario servizio di prevenzione e controllo del territorio svolto dalle pattuglie della Questura di Padova, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha tratto in arresto, per il reato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, un 37enne di origini sudanesi. Intorno alle ore 05:50, una volante è intervenuta all’Arcella, in via Da Gaibana, dove un residente aveva segnalato un soggetto che stava infrangendo i vetri di alcune auto parcheggiate in strada. In particolare, il richiedente ha dichiarato di aver visto l’uomo che, lanciando un grosso sasso raccolto da terra, aveva appena rotto il vetro posteriore di un’auto in sosta, per poi effettuare la medesima azione ai danni di un’altra autovettura, della quale infrangeva i finestrini laterali, asportando degli oggetti dal suo interno e mettendoli in un borsone.

I fatti

Da un’auto prelevava degli occhiali da sole e li indossava e, successivamente, si avvicinava ad altre due macchine parcheggiate, sfondandone il parabrezza. Giunti immediatamente in zona, anche grazie alle indicazioni fornite alla Centrale Operativa da parte del richiedente, la volante rintracciava il soggetto autore dell’azione criminosa, poco distante dalle autovetture danneggiate. Lo stesso, che aveva con sé un passeggino per bambini e a tracolla un borsone nero, fin da subito manifestava contrarietà al controllo, tentando ripetutamente di defilarsi ed inveendo contro gli scriventi opponendo, con ripetuti calci, attiva resistenza. Una volta bloccato, è stato accompagnato in Questura per le procedure di rito. Si tratta di un 37enne di origini sudanesi, con precedenti di polizia a carico per porto di oggetti atti ad offendere e per reati inerenti gli stupefacenti, di fatto senza fissa dimora, regolare sul territorio dello Stato.

L'arresto

A seguito di perquisizione personale lo stesso è stato trovato in possesso di una bottiglia di olio motore, di un mini compressore per pneumatici, un kit di sicurezza per auto, catene da neve, alcune paia di occhiali da sole, casacche catarifrangenti, bombolette sghiacciati per lunotto e vari generi alimentari. A seguito degli accertamenti esperiti da parte degli Agenti della Sezione Volante, si è riusciti a risalire ad alcuni dei 5 proprietari delle autovetture danneggiate a cui, a seguito della formalizzazione della denuncia, sono stati restituiti gli oggetti rubati all’interno delle proprie rispettive auto e il 37enne sudanese è stato tratto in arresto in ordine ai reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale