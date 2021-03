Attaccano un palo all'auto rubata e sfondano la vetrina di un negozio di ottica

Le indagini dei carabinieri sono in corso per identificare i ladri che nella notte hanno sfondato la vetrina dell'esercizio commerciale. Sono state rubate diverse montature ma il danno è ancora da quantificare

Hanno attaccato all’auto un grosso palo e usandolo come ariete hanno sfondato la vetrina di un negozio per rubare degli occhiali. I carabinieri stanno indagando.

Il furto

Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 marzo un negozio di ottica in via dell’Artigianato a Casalserugo è stato preso di mira dai ladri. Ad un’auto rubata a Padova giovedì 25 marzo, i malviventi hanno attaccato sul retro un palo da ponteggio: usandolo come ariete hanno sfondato la vetrina laterale del negozio. Una volta dentro, per nulla impauriti dall’allarme che intanto era scattato, hanno rubato diverse montature e sono scappati a bordo della stessa auto. Il danno è ancora da quantificare ma i carabinieri sono già sulle tracce dei ladri.