Cambiano il cartello con il nome della via per ottenere la parola "Bamba" e indicare la piazza di spaccio

Una “B” aggiunta al cartello stradale che indicava via Amba Aradam, in modo da ottenere la parola “Bamba”, in gergo cocaina. Non esattamente uno scherzo goliardico bensì un’indicazione precisa per i clienti degli spacciatori della zona: qui troverete quello che cercate.

I fatti

Cerchi cocaina? È questo il posto giusto, lo dice il cartello. È l’invenzione di alcuni spacciatori, tre dei quali sono stati arrestati. Il primo, un tunisino di 20 anni, è stato visto uscire dai poliziotti della Squadra mobile da uno stabile in via Amba Aradam e avvicinarsi a un 41enne di Santa Maria di Sala (Venezia). I due sono stati bloccati e gli agenti hanno accertato che era appena avvenuto uno scambio di cocaina. All’interno dell’alloggio occupato abusivamente dal 20enne i poliziotti hanno trovato hashish, 600 euro in contati e materiale per il confezionamento. È stato arrestato e il tribunale ha disposto il divieto di dimora in Veneto: è stato espulso. Nell’abitazione un altro straniero irregolare è stato arrestato e anche lui è stato accompagnato a un centro permanenza rimpatri. È stato espulso anche un 22enne tunisino sorpreso a spacciare cocaina in via Vigonovese.